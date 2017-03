Alar Varrak: kuus punkti on mõttetu vahe

«See on täitsa mõttetu vahe. Sisuliselt polegi. Põhimõtteliselt peetakse uus poolfinaal. Kes selle võidab, läheb finaali. Võib-olla viimasel minutil hakkab see vahe mängima, mitte enne,» ütles Kalevi peatreener Alar Varrak pärast kohtumise lõppu.

Esimese poolaja võitis Kalev Audentese spordihallis 51:37 ja seda tänu uskumatult efektiivsele rünnakule. Väljakult tabati viskeid enam kui 80 protsendiga (26st 21)! Oli selge, et teine poolaeg teeb selles näitajas muudatusi. Tegigi. Lõpuks oli protsent 61, ent see on ikkagi väga kõrge.

Kolmanda veerandi keskpaigas kaotati mängu üle kontroll. Esmalt tegi kalevlaste mitmekülgseim pallur Erik Keedus neljanda vea ja õige pea maandus viie määrusterikkumisega pingile õhukese tagaliini parim kaitsja Martin Dorbek. Pärast seda polnud Kalevi edu enam 15 punkti ringis, vaid kahanes 5-10 peale.

«Ta ei öelnud kohtunikule midagi, aga millegipärast anti talle ikka tehniline ära. Kaotasime initsiatiivi ja päriselt seda enam kätte ei saanudki,» lausus Varrak.

Neli minutit enne lõppu langes vigadega välja ka 17 punkti toonud Keedus. Lisaks talle jõudis 17 punkti peale mängujuht Branko Mirkovic, kes asendab veebruaris lahkunud Demonte Harperit. Pärast Harperi ja Rain Veidemani lahkumist pole Kalevi rünnak igatahes vähikäiku teinud. «Ma ei ütle, kumb on parem, kas Harper või Mirkovic, aga mängujuhina on ta igati tasemel,» ütles Varrak 34-aastase Bulgaaria passiga serblase kohta.

Korduskohtumine peetakse kolmapäeval Prienais. Teise finalisti selgitavad Pasvalyse Pieno žvaigždes ja Tartu Ülikool. Seal paaris jäi avamäng 88:88 viiki.