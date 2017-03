Treial: eurohooaeg oli igati kordaläinud

Kuigi seal tuli paraku tunnistada praegu Prantsusmaa meistrisarjas kolmandat kohta hoidva ja 2005. aastal Meistrite liigas triumfeerinud Tours VB paremust, jääb Tšehhi klubil selja taha igati võimas teekond. Alustuseks mängiti kahel korral 1/32-finaalis üle Selver Tallinn. Järgmises ringis jäädi koduväljakul 2:3 alla soomlaste Kokkola Tiikeritele, ent võõrsil teenitud 3:1 edu viis Tšehhi klubi edasi. Kaheksandikfinaalis oldi kahel korral üle venelaste Surguti Gazprom-Ugrast, vahendas volley.ee.

«Algselt meil endal nii suuri ootusi polnud ja nii kaugele jõudmise võib lugeda igati kordaminekuks. Läksime igat mängu mängima nii hästi, kui antud hetkel suutsime ja see tasus ennast ära,» rääkis Treial.

Eurohooaeg lõppes Tšehhi klubi jaoks teisipäeval, nüüd on pilgud suunatud juba koduse sarja otsustavate mängude suunas, kus laupäeval algab neil nelja mänguni peetav veerandfinaalseeria Ostrava klubiga. Karlovy Vary klubi oli põhiturniiril teine, Ostarava meeskond seitsmes. «Hooaja lõpp saab kindlasti olema raske, kuna põhitegijatest pole keegi viimasel ajal puhkust saanud. Peame viimased jõuvarud üles leidma ja lõpuni välja minema. Eesmärk on kindlasti finaali jõuda ja sealt edasi juba esikoht, aga tuleb võtta mäng korraga ja eks näis, kuidas kulgeb,» lausus temporündaja.

Viimastes mängudes pole Treial paraku oma panust anda saanud, kuna vigastas eelmisel nädala trennis vasaku käe väikese sõrme luud nii korralikult, et see tuli kipsi panna. «Loodan, et see paraneb kiirelt ja vähemalt järgmisel nädalal saan jälle korralikult trenni teha. Kui mitte varem, siis poolfinaalidest loodab taas mängida,» lisas rahvusmeeskonna liige.