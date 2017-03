Tartu korvpallimeeskond alistas koduses liigas TTÜ

Mängu alustas Tartu tugevalt, lubades esimese viie mänguminutiga vastasel visata vaid 2 punkti, ise tabades 12. Ehkki päris nii kinni vastast siiski ei nööritud, et esimese veerandi lõpuks nende arvele vaid 4 punkti jääks, oli siis ülekaal ikkagi selge, 24:11. Teisel veerandi alguski läks samas tempos, kuid seejärel paistis, et algne edu uinutas valvsuse. TTÜ otseloomulikult võimalust kasutamata ei jätnud ning oli poolajale minnes juba vahe sisuliselt tasa teinud – Tartu eduseis sulanud 40:36-le.

Tõsine jutuajamine pani poolajal aga mehed uuesti keskenduma ning naastes ei olnud mängupildis enam kahtlust, kumb osapool domineerimas. Vahe kasvas taas kiirelt kahekohaliseks ning viimasele neljandikule sai vastu minna juba hoopis mugavamalt, 65:51. Vahe suurenes veidi ka lõplikul kümnel mänguminutil, kuid TTÜ võitluslikkus hoidis siiski ära punktivahe ebaviisakalt suureks kärisemise. Lõpuvile kuulutas kodumeeskonna 94:72 paremust.

Tartu poolelt said käe valgeks pea kõik väljakul käinud mehed – peale jäi viskamata vaid homsel sünnipäevalapsel Robin Kivil, kes väljakul ka vaid veidi vähem kui poolteist minutit olla jõudis. Täna oli resultatiivseim korraliku topeltduubliga esinenud Maks Adam Konate, kellelt 16 punkti ja 14 lauapalli. Võrdselt 14 punkti lisasid Janari Jõesaar (+2lp+3rs+2vl) ning Mandell Thomas (+4lp+5vl).

«Alustasime täna sellise veidi eksperimentaalse koosseisuga, kus hoidsime palju mängus lühemat rivistust – koos väljakul ka Venkyt ja Maksi. Natuke lõikasime eksperimenteerimisega ka teisel veerandajal näppu, aga eks see on paratamatult lõiv, mida aeg-ajalt peab maksma. Teisel poolajal saime end uuesti käima ja siis ei olnud liidris lõpuni välja enam kahtlust,» jäi peatreener Gert Kullamäe täna hoolealustega suuremal jaol rahule.

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna järgmine kohtumine on täpselt nädala pärast, 23. märtsil, kui Balti liiga teist poolfinaali sõidetakse mängima Leetu, Pasvalysisse, Pasvalio Peino žvaigždesi vastu. Kohtumise algusajaks on kell 18.00. Järgmine kodumäng tuleb alles 31. märtsil, kui suurejoonelise vastasseisuga Alexela KML-i põhiturniirile joone alla tõmmata saab – külla tuleb suurim kodune rivaal BC Kalev/Cramo. Antud kohtumine, algusega kell 19.00, otsustab ka põhiturniiri võitja.