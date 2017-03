Video: endine Sky rattur tunnistas, et eiras reegleid ja süstis endale vitamiine

Aastatel 2013-2014 Skyd esindanud Edmondson avaldas intervjuus BBC-le, et ostis süstlaid ja erinevaid lubatud vitamiine (lubatud ainete suukaudne manustamine on lubatud, süstimine aga mitte) ning süstis end kaks-kolm korda nädalas, vahendab Spordipartner.ee.

«Mõned inimesed ütlevad, et süstimine on hall ala ja seetõttu on kehtestatud «ei nõela poliitika». Kuid teiste alade sportlased on aastaid vitamiine süstinud ja see on alternatiiv dopingule. See pole sama,» rääkis Edmondson.