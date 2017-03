Reinar Hallik avab Ida-Virumaal omanimelise korvpallikooli

Korvpallikoondislase Reinar Halliku korvpallikooli avamine on olnud selle korvpallihooaja üks oodatumaid sündmusi. Nii Narva kui ka Ida-Virumaa tõmbekeskus jääb selles plaanis ootama aega, kui linnas valmib korralik spordihoone. Reinar Halliku KK alustab ja laieneb teiste piirkonna keskuste kaudu põhieesmärgiga luua Ida-Virumaale tugev professionaalne korvpalliklubi.

«Tahame hakata tegutsema Ida-Virumaal laiemalt ja jõulisemalt, alustame kõigepealt Iisakus ja Mäetagusel korvpallitrennidega, kus kohaliku vallavalitsuse tugi ja initsiatiiv on kõige suurem ning huvi laste seas on suuresti olemas,» sõnas 33-aastane Reinar Hallik, kellele Iisaku kant pole sugugi võõras.

«Olen mänginud seitse hooaega välismaal ning üht-teist näinud ja õppinud. Olen tundma õppinud erinevaid treenereid, korvpallikultuure, stiile ning treenerinägemusi. Minus on pikemat aega olnud soov rakendada oma teadmisi tõsiselt korvpalli õpetamise ja treeneritöö vallas. Tahan hakata tagasi andma seda, mida olen tänu oma karjäärile korvpallis saavutanud,» lisas Hallik.

EKLi president Jaak Salumets ütleb: «Suur osa tippmängijaid võrsub maakohtadest ning Ida-Viru ja Narva on olnud Eesti korvpalli ajaloos väga tugevad kohad. Tihti jäävad andekad noored maakohtades aga märkamata, eriti, usun et tänases maailmas. Peamine on praegu aga see, et Iisakul-Mäetagusel ja loodavas suurvallas on kohalik initsiatiiv väga kõrgel tasemel olemas. Siit on hea alustada. Korvpall maakohtades on kindlasti EKLi üks kindlaid prioriteete. Ka on Iisakul-Mäetaguses olemas majutus, laagrite korraldamise võimalus, korralikud saalid, jõusaalid, entusiastlikud treenerid. Näen suuri arenguvõimalusi ning soovin loodavale klubile jaksu ambitsioonide elluviimisel. Jõuame ühiste jõududega ka Narva!»

Iisaku vallavanem Raivo Raap ütles: «Iisaku ja Mäetaguse spordihuviliste seas on korvpall olnud alati populaarne nii noorte kui ka täiskasvanute seas. Siiani on seda tehtud suurest entusiasmist ja huvist omal käel. Arvan, korvpallikooli loomine sellisel tasemel annab meie noortele hoopis teise hingamise ja taseme. Loodan peagi kuulda Reinar Halliku Korvpallikoolist tulemuslikku tagasisidet!»

«Arvan, et see on iga korvpallist lugupidava omavalitsuse unistus, et Eesti koondise korvpallur tuleb nende piirkonda oma korvpallikooli tegema ning lastele oma teadmisi-oskusi edasi andma. Sportimisharjumuse kujundamine lastel on eelduseks, et neist saavad tublid, enesekindlad ja töökad inimesed tulevikus. Kõik algatused lapsed rohkem liikuma saada on tulevases Alutaguse vallas prioriteetsed,» lisas Priit Palmet, Iisaku volikogu esimees. Nende sõnadega ühines ka Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Reinar ja tema hea sõber ning laste ristiisa Aulis Paal loodavad korvpalli Ida-Virumaal edendada ja taset tõsta. «Töötame selle nimel, et Ida-Virumaale tekiks tugev klubi, kes läheks oma tegemistes lõpuni – tugev, professionaalne noortetöö, jätkusuutlik struktuur ning eesmärk jõuda seeläbi meistriliiga esindusklubini.»

Reinar Halliku Korvpallikoolis hakkab tööle ka treenerina Hallik ise. Positiivseid läbirääkimisi on peetud mitme tuntud treeneri ja endise mängijaga.