Video: Mourinho söötis väsinud jalgpallurit mängu ajal banaaniga

Pärast mängu rääkis Inglismaa klubi loots, et ebatavalise vaatepildi põhjuseks oli Rojo väsimus. Portugallase sõnul hakkab nimetatud tegur neid hooaja lõpupoole aina rohkem painama. «Ma nägin, et mängija oli väsinud. Selle vastu tuleb aga kehale midagi pakkuda ning mängija küsis banaani. Tegelikult pole selles situatsioonis midagi naljakat, peame austama jalgpalluri füüsilist seisu,» sõnas Mourinho.

Ehkki ManU võitis koduväljakul toimunud kohtumise 1:0 ning pääses koondskooriga 2:1 Euroopa liigas veerandfinaali, polnud Mourinho pärast mängu väga rõõmsas tujus. Nimelt teeb talle muret tihe mängugraafik, mis on mitmed mängijad ära väsitanud. «Meil on palju vaenlasi. Keeruline on mängida pühapäeval kell 12 päeval,» viitas Mourinho kohtumisele Middlesbrough’ vastu, mis toimub vaid kolm päeva pärast Euroopa liiga vastasseisu. Seejuures oli ManU võitlustules ka esmaspäeval, kui kaotati võõrsil 0:1 Chelsea’le ning langeti FA Cupil konkurentsist.

«Ma saan aru, et inimesed ootavad meilt ilusamat mängupilti ning rohkem väravaid, kuid reaalsus on see, et mitmed asjad on meie vastu. Meil tuleb võidelda. Poisid on küll suurepärased, kuid paraku me arvatavasti kaotame pühapäeval,» lisas Mourinho.