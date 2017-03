Soomlaste hokitäht tögas ameeriklasi: teie lumetorm on meie rannailm

«Soome rannailm!» viskas Laine ameeriklaste üle nalja, misjuures New Yorgis oli maha sadanud ligi pool meetrit lund.

Napilt täisealine Laine on oma debüüthooajal NHLis näitamas suurepärast minekut, kui ta on saanud 82 kohtumisega kirja 33 väravat, millega hoiab resultatiivseimate mängijate edetabelis koguni neljandat kohta. «Ma tahan lihtsalt igal õhtul hästi mängida. Mind ei huvita, kas ma skoorin või mitte. Muidugi on tore väravat visata, ent minu jaoks on kõige tähtsam mänguaja teenimine. Tean, et suudan mängida hästi isegi siis, kui ma ei skoori. Mõnes mängus sel hooajal pole ma näidanud head esitust, kuid sellegipoolest olen endalegi üllatuseks mänginud üsna stabiilselt.