Tallinna Linnahallis toimub naljakuu esimesel päeval ainulaadne võistlus

«Oleme pikalt otsinud kohta, kus korraldada sise-discgolfi võistlust. Linnahall on selleks suurepärane paik, sest tegemist on hoonega, millega seoses on mängijatel palju häid mälestusi – olgu need siis seotud fantastiliste muusikalide, Rambo filmi või uisutamisega,» ütles korraldaja ja Eesti suurima discgolfi klubi Chilli Disc Golf eestvedaja Silver Leetma.

Täispika rajaga sise-discgolfi võistlust Tallinnas varem peetud pole. Seega on tegemist esimese ja ainulaadse võimalusega mängida discgolfi sisetingimustes. Võistlusele registreerimine algab 20. märtsil kell 10.00 Skoorin.com keskkonnas. Maksimaalne osalejate arv on 105.

Discgolf on spordiala, kus mängijad peavad viskama discgolfi ketta võimalikult väheste visete arvuga korvi. Mäng sarnaneb palli-golfiga, kuid palli ja kepi asemel on kasutusel ketas ning augu asemel spetsiaalne kettidega korv.

Chilli Disc Golf on Eesti suurim discgolfi klubi, millel on üle 300 liikme.