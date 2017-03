Võrus peetakse sel nädalavahetusel võrkpalli Balti liiga Final Four turniir. Pärast laupäevaseid poolfinaale on pühapäeval kell 14 kavas pronksimäng, mida näeb otsepildis Postimehe vahendusel. Final Four turniirile jõudsid Tartu Bigbank, Tallinna Selver, Rakvere ja Pärnu.