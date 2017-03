Nurgeri koduülikool võib jääda kõrgepalgalisest peatreenerist ilma

Ehkki praegu pole Marshall veel kuhugi liikumas, ütles ta, et ühel päeval jätab ta ilmselt Wichita State’iga hüvasti. Millal see juhtub, on praegu raske prognoosida. «Võib-olla jään veel üheks aastaks,» rääkis Marshall, kelle meeskond kohtub Eesti aja järgi laupäeval öösel vastu pühapäeva Daytoniga. «Praegu ma olen selle üle väga õnnelik, kuhu me oleme jõudnud… Oleme väga rahul. Samas, ei saa matta oma pead liiva alla – olen seda öelnud ka varem. Võib-olla ühel päeval ma lahkun, kuid ma ei oska öelda, millal,» lisas 54-aastane ameeriklane.

Ehkki Wichita State ei kuulu USA ülikoolide arvestuses kõige teravamasse tippu, on Marshalli ligi 3,3 miljoni euro suurune palk võrreldav sellega, mida teenivad tippmeeskondade peatreenerid. Seejuures kerkis Marshall pärast 2013. aastat, kui ta oli viinud Wichita State’i Final Fourile, üheks kuumemaks nimeks USA ülikoolikorvpallis. Sel nädalal rääkis mees, et ta pole absoluutselt kursis võimalike vabade kohtadega klubide eesotsas. «Ma pole kellegagi arutanud Wichita State’ist lahkumist. Õigupoolest, ma isegi ei tea, millised klubid praegu vajaksid uut peatreenerit,» sõnas Marshall.

Lisaks Nurgeri koduklubile Wichita State’ile asub märtsihulluse turniiril võistlustulle ka teise Eesti korvpalluri, Maik-Kalev Kotsari ülikool South Carolina, kes kohtub avaringis Marquette’iga. Seejuures toob kohtumised otsepildis vaatajateni nii Postimees.ee kui ka Kanal 12.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

18. märts

kell 1.00 – 3.00: Wichita State Shockers – Dayton

kell 3.45 – 5.45: South Carolina Gamecocks – Marquette