Kaks kärbest ühe hoobiga? ROK soovib septembris teha enneolematu otsuse

Ehkki praegu kandideerivad olümpiamängude korraldajateks nii Pariis kui ka Los Angeles, siis ROKi presidendi Thomas Bachi sõnul on mõlemad variandid niivõrd tugevad, et nad tahavad määrata ajaloos esimest korda kaks olümpialinna korraga. «Meil on kaks suurepärast kandidaati tugevatest olümpiariikidest. Oleme ideaalses olukorras. Nüüd tuleb meie töögrupil vaid see situatsioon hästi ära kasutada. Me ei tohiks sellisest võimalusest loobuda,» rääkis Bach.

Kas selline otsus ka päriselt tehakse, et septembris saame teada nii 2024. aasta kui ka 2028. aasta suveolümpiamängude toimumispaiga, selgub juba sel sügisel. Kindel on see, et otsust arutatakse ROKi kongressil, mis toimub septembris Peruu pealinnas Limas.