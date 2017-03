Video: kartmatu golfar lennutas alligaatori paljaste kätega rajalt minema

Ehkki maailma edetabelis asub Gribble alles 203. kohal, pakatas mees enesekindlusest, kui võttis muuseas käe taskust välja, et lükata kahe ja poole meetrine alligaator rajalt minema. «Ma ei teadnud, et see jäi video peale. Alligaator istus lihtsalt golfirajal ning ma tahtsin saada mingil moel adrenaliini. Olen seda varemgi teinud, mistõttu ei kartnud ma sel hetkel midagi,» rääkis Gribble, kellel on olemas ka alligaatorinahast saapad.

«Kui sa oled paari sammu kaugusel, siis nad ei tule sulle kallale. Ehkki nad on varem ka ümber pööranud, pole nad mind kätte saanud,» rääkis golfar oma kogemustest.

Video Gribble'i hulljulgest sooritusest: