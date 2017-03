Ancelotti vastasseisust Madridi Realiga: see ei ole tavaline jalgpallimatš

«Minu jaoks tuleb sellest väga eriline vastasseis. Oleme sel hooajal enesekindlad ning tahame Meistrite liiga ära võita. Usun, et meil on vajalik materjal Reali alistamiseks olemas. Kuid tõsi, neil on imeline meeskond ja peatreener,» kiitis Ancelotti kolleegi Zinedine Zidane’i.

«Madridis ei oota meid tavaline jalgpallimatš. Tean seda meeskonda väga hästi ning me tahame Realist paremad olla,» jätkas Ancelotti. Hooajal 2013-14 tüüris Ancelotti Madridi Reali Meistrite liiga võitjaks.

.@MrAncelotti on the #UCLdraw: "It's exciting for me to play against @realmadriden. I know them very well." #FCBRMA pic.twitter.com/fkD10a2J9M