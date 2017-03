Korvpalli otsepilt: Nurger ja Wichita State kannavad NCAA finaalturniiri avaringis favoriidikoormat

Enne mängu:

Nurgeri koolis Wichita State’is teatakse väga hästi, mida märtsihullus tähendab. Viimati jäädi finaalturniirilt välja 2011. aastal ja mullu sai hindamatu kogemuse kätte ka 208 cm pikkune Nurger ise. Tänavusel hooajal on Nurger 14,4 minutiga visanud 5,1 punkti ja võtnud 2,6 lauapalli. Edasiminek on ilmne, sest võrreldes kahe eelmise hooajaga on mõlemad näitajad kasvanud enam kui kaks korda.

Millised on Wichita State’i võimalused?

Lõunaregioonis kümnenda asetusega Wichita State’i võib 64 finaalturniirile pääsenud meeskonna seas lugeda keskmikuks. Ajalehe USA Today arvates on Wichita State ebatavaliselt ühtlane meeskond ja seetõttu sobib märtsihullus neile ideaalselt. Nurgeri kooli potentsiaali hinnati koguni Final Fouri vääriliseks. Washington Post kirjutas, et NCAA tegi Wichita State’ile liiga ja tegelikult oleks nad pidanud olema hoopis neljanda või viienda asetusega.