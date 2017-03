Korvpalli otsepilt: kas Kotsar suudab lõpetada koduülikooli pika võidupõua märtsihullusel?

Enne mängu:

Kotsari koduülikool nuusutas finaalturniiri ehk märtsihulluse õhku viimati 2004. aastal, võiduta aga on nad juba üle nelja kümnendi. «Võidupõua tõttu on March Madnessile pääsemine meie jaoks väga suur sündmus. NCAA turniir on privileeg, kus saavad osaleda ainult valitud, parimad meeskonnad. Ma ei jõua ära oodata, et saaks platsile ennast tõestama minna,» lausus Kotsar.

Kotsari roll peaks tänasel mängul olema suhteliselt suur, sest põhihooajal pääses ta platsile keskmiselt 23,8 minutiks. South Carolina ridades on see paremuselt neljas näitaja. Keskmiselt visatud 5,9 punkti ja maha võetud 5 lauapalli pole midagi imelist, aga peatreener Frank Martini usalduse on ta igatahes ära teeninud.

Kes on favoriit?

64 parema seas läheb idaregioonis seitsmenda asetusega South Carolina kokku Dwyane Wade’i kunagise ülikooli Marquette’iga, kes on saanud kümnenda asetuse. Kotsari sõnul nemad end soosikuna ei tunne. «Ei peaks ennast otseselt favoriidiks ega oska teha mingeid eeldusi, sest varem pole South Carolina ja Marquette sel hooajal üksteise vastu mänginud. Aga loomulikult läheme mängu võitma ja kaotusega ei lepi.»