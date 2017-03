Kotsar enne March Madnessi: USAs hakkama saamiseks tuleb mugavustsoonist välja astuda

208 cm pikkuse Kotsari meeskond South Carolina sai idaregioonis seitsmenda asetuse ja neile tuleb vastu kümnenda asetusega Marquette Golden Eagles. Esimest hooaega NCAAs kaasa tegev Kotsar rääkis enne suurt turniiri Postimehele South Carolina võimalustest, meeskonna tugevustest ja sellest, mida turniirile jõudmine tema ülikoolile tähendab. Maik-Kalev Kotsar...

...esimese ringi vastasseisust Marquette'iga:

«Ei peaks ennast otseselt favoriidiks ega oska teha mingeid eeldusi, sest varem pole South Carolina ja Marquette sel hooajal üksteise vastu mänginud. Aga loomulikult läheme mängu võitma ja kaotusega ei lepi.»

...faktist, et South Carolina on viimasest üheksast kohtumisest kaotanud koguni kuus:

«Jah, oleme saanud viimasel ajal paar valusat kaotust, mis on meeskonna moraali alla tõmmanud. Kuid NCAA turniirile saamisega on meeskonnas energia jälle laes ja intensiivsus trennides on tõusnud.»

...South Carolina suurimast eripärast:

«See peaks seisnema just kaitsemängus. Intensiivsus, mis meie kaitsemängus on, ei lase vastastel oma rünnakut korralikult ülesse võtta ja see annab meile mängudes eelise.»

Põhihooajal oli South Carolinal terve NCAA peale paremuselt kolmas kaitse. Head kaitsetegevust läheb kohe esimeses ringis hädasti vaja, sest Marquette'i rünnak oli numbrite järgi paremuselt kaheksas.

...ülikoolikorvpalli jälgimisest:

«Nooremana ei jälginud ma NCAA mänge, kuid olin kursis nende tegemistega ja March Madnessi tipphetki olen ka kogu aeg jälginud. Tundub üsna ebareaalne mängida turniiril, millel on selline populaarsus.»

...individuaalsest tööst ja suvel kogutud lihasmassi säilitamisest tiheda graafikuga hooaja jooksul:

«Hooaja jooksul on mass (110-111 kg) jäänud laias laastus samaks, sest jõusaalid on meil pea igapäevased, seda loomulikult siis, kui ei ole just mängupäev. See annab hooaja jooksul lisakoormust, kuid samas on see väga kasulik ja vajalik, et hooaja lõpus oleks piisavalt jõudu, et ma jõuaks vastaste pikkadega korvi all võidelda.»

...USA elulaadiga kohanemisest:

«Eks asjad on ikka natuke erinevad kui Euroopas, aga ma arvan, et USAs hakkama saamine sõltub sellest, kui palju sa oled nõus enda mugavusstoonist välja astuma. Kuigi teistsuguse mängustiili ja -graafikuga kohandumine on raske, siis ikkagi olen sellega üsna hästi toime tulnud. Loomulikult on väga suur arenguruum veel ees ja endaga täiesti rahul ei saa olla. Endale üllatuseks ei tunne tuhandete inimeste ees mängides väga suurt pinget. Mängu ajal on keskendumine ainult mängul ja enamus kordadel jõuab publiku suurus kohale alles, siis kui mäng läbi on.»

South Carolina kodusaal on 18 000 inimest mahutav Colonial Life Arena, March Madnessi avaringi matš peetakse Greenville'is, kus istekohti on ligi 16 000.

...NCAA finaalturniirile pääsemise tähtsusest South Carolina ülikoolile:

«South Carolina ülikooli mõistes on see väga suur sündmus, sest me pole NCAA turniiril olnud 2004. aastast ja pole alates 1973. aastast saanud ühtegi võitu. USA mõistes on March Madness samuti suursündmus, sest NCAA turniir on ikkagi privileeg, kus saavad osaleda ainult valitud ja parimad meeskonnad. Ootusärevus esimese mängu eel on väga suur ja ei jõua ära oodata, kuni saan ennast platsile tõestama minna.»

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

18. märts

kella 1.00–3.00: Wichita State Shockers – Dayton Flyers

kella 3.45–5.45: South Carolina Gamecocks – Marquette Golden Eagles