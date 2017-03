Paide tõi treeneritarkust juurde Katalooniast

Zahovaiko abitreenerina sel nädalal tööd alustanud «Gabri» jaoks pole Eesti jalgpallimaastik sugugi tundmatu, sest aastatel 2015-2016 oli ta FC Levadias noortetreener ja U21 meeskonna abitreener ning eelmise hooaja teises pooles kümnekordse Eesti meistri FC Flora juures Argo Arbeiteri abitreener.

«Ma usun, et suudan Paidet aidata oma mängusüsteemi väljatöötamisel ja arendamisel nii esindusmeeskonnas kui klubis laiemalt,» rääkis Xatart oma rollist klubi pressiteenistuse vahendusel. Zahovaiko sõnul on Xatart meeskonda kenasti sisse sulandunud. «Kuna ta ise on Barcelonast pärit, siis mõistagi tema lemmikmeeskonnaks on alati olnud FC Barcelona ja teda on ka koolitatud vastavalt sellele. Tema kogemus on kindlasti mulle väga kasulik ning alustava treenerina on temalt väga palju õppida.»