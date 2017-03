Žalgiris sai hädavajaliku võidu ning hoidis unistust veerandfinaalist elus

Võidumängus Unicsi vastu säras leedukate eest Paulius Jankunas, visates 21 silma. Lisaks võttis 32-aastane leedukas maha 7 lauapalli ning andis 3 korvisöötu. Kaotajate parim oli harjumuspäraselt Keith Langford 27 silmaga.

Neli vooru enne põhiturniiri lõppu on Žalgiris 12 võidu ja 14 kaotusega kümnendal kohal. Nende ees on üheksandal positsioonil Istanbuli Darüssafaka 12 võidu ja 13 kaotusega. Viimasel veerandfinaalkohal ehk kaheksandal positsioonil on praegu Istanbuli Anadolu Efes 14 võidu ja 12 kaotusega.

Žalgiris peab põhiturniiri viimased mängud kodus vastavalt Istanbuli Anadolu Efesi ja Milano Olimpia vastu, võõrsil kohtutakse Tel Aviv Maccabi ja Vitoria Baskonia vastu.