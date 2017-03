Endine F1 sarja juht: mind saadeti liiga vara minema

Kuninglikku vormelisarja pikalt juhtinud Ecclestone saadeti minema pärast seda, kui sarja ostsid ära Liberty Media mehed. Uutel omanikel on senisest teistsugune lähenemine ning näiteks juba praegu on muudetud sarja kättesaadavamaks sellega, et tiimidel on lubatud postitada oma sotsiaalmeediasse lühikesi klippe hooajaeelselt testimiselt.

Selline asi poleks Ecclestone'i taktikepi all kunagi läbi läinud ja endine F1 juht tunnistas seda ka ise. «Ilmselt mitte,» teatas Ecclestone küsimuse peale, kas tema oleks sellist muudatust teha plaaninud. «Aga oleksin uutele omanikele öelnud, et nad teeksid minuga veidi aega - näiteks ühe aasta jagu - koostööd. Pärast seda oleksid nad võinud arutada, kas need asjad töötasid või mitte. Kui ei, siis oleksid võinud nad mind minema saata,» andis pikaajaline juht mõista, et võib-olla saatsid uued omanikud ta liiga vara minema.