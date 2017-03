Tennisemaailma paha poiss jättis Indian Wellsi veerandfinaali pidamata

Kui Austraaliast pärit Kyrgios on varasemalt tennisemaailmas laineid löönud kummaliste tegude ja sõnavõttudega, siis seekord jäi ta veerandfinaalist eemale lihtsamal põhjusel - meest vaevas tõenäoliselt toidumürgitus.

«Mul on väga kahju, aga ma ei saa täna mängida. Pärast haigena veedetud rahutut ööd ei ole minus mingit jõudu ja ma ei saa mängida sellise tšempioni vastu nagu seda on Roger. Et mul oleks tema vastu üldse mingi võimalus, pean olema oma parimal tasemel,» selgitas Kyrgios sotsiaalmeedias oma loobumisotsust.