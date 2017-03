Korvpalli otsepilt: Rauno Nurger ja Wichita State kohtuvad maineka Kentuckyga

Enne mängu:

Kentucky näol on tegemist tõsise vastasega, sest neil on läbi ajaloo ette näidata koguni kaheksa NCAA meistritiitlit. Rohkem - 11 meistritiitlit - on ette näidata vaid California ülikooli meeskonnal. Viimati tuli Kentucky meistriks 2012. aastal, finaali jõuti aga viimati 2014. aastal, mil tuli alla vanduda Connecticutile. Tänavuse aasta finaalturniiri avaringis alistas teise asetusega Kentucky 79:70 15. asetuse saanud Northern Kentucky. Nurgeri kodumeeskonnal on seitsmes asetus.