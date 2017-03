Korvpalli otsepilt: Maik-Kalev Kotsar ja Lõuna-Carolina võtavad mõõtu Duke'ilt

Enne mängu:

South Carolina alistas finaalturniiril esimeses mängus 93:73 Marquette Golden Eaglesi. Kotsar sai mänguaega 34 minutit, mille jooksul jäi tema kontosse seitse punkti, viis lauapalli ning kaks korvisöötu. Võitjate suurimaks skoorijaks oli 29 punktiga Sindarius Thornwell, Marquette ülikooli poolt vastas 16 silmaga JaJuan Johnson.

Järgmine vastane Duke Blue Devils sai sama kindlalt 87:65 jagu Troy Tojansist. Duke mängib finaalturniiril juba 22. aastat järjest, mis on finaalturniiri ajaloo pikkuselt neljas seeria. Meeskonda veab tagamees Luke Kennard, kes viskab keskmiselt 19,8 punkti mängus, ent samas suutis eelmine vastane Troy hoida ta vaid kaheksa punkti peal. Siiski on Kennardilt alati valmis ohje üle võtma Grayson Allen ja Jayson Tatum.

South Carolina vaieldamatu liider on Thornwell, kes oli ka eelmises mängus pidurdamatu, kuid Duke'i vastu ei saa meeskond ainult talle loota. Oma punktisaaki suudab loodetavasti kasvatada ka Kotsar. Vastu tuleb astuda aga tõelisele legendile, sest Duke'i juhendab Mike Krzyzewski, kes on seda ametit pidanud juba 37 (!) aastat. Kolmel viimasel olümpial on USA meeskond jõudnud tema käe all olümpiakullani.

Duke on aga «Coach K» juhendamisel võitnud märtsihulluse ehk finaalturniiri viiel korral, viimati 2015. aastal. Toonasest meeskonnast mängivad tänaseks NBAs Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Mason Plumlee (New York Knicks), Justise Winslow (Miami Heat) ja finaalis üleplatsimehena 23 punkti visanud Tyus Jones (Minnesota Timberwolves).

Postimehe ülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

19. märts

kell 20.40–22.40: Wichita State Shockers – Kentucky (otseülekanne)

20. märts

kell 02.40–04.40: South Carolina Gamecocks – Duke (otseülekanne)

4. aprill

kell 04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal