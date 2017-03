Elu parima võistluse teinud Ilves: ma pole võitjale kunagi nii lähedal olnud

Ilves kaotas etapi võitnud sakslasele Eric Frenzelile 43,9 sekundit. «Tegelikult ju suurt vahet pole, kas saada MK-etapil 17. või 14. koht. Erinevus varasemaga seisnes selles, et sõitsin sisuliselt kogu distantsi liidritega koos ja nii väikest kaotust pole mul võitjale varem olnud. Seega võib tõesti öelda, et tegin hea võistluse,» ütles Ilves.

Hüppevõistlusel sai ta neljanda koha ja 10 km pikkusel suusarajal püsis Ilves liidritega ühes tempos ligi 8,5 kilomeetrit.

«Schonachi mägi on kummaline, sest nõrgematel hüppajatel on siin lihtne enam-vähem korralik sooritus teha. Seetõttu on hüppevõistluse järel vahed alati väga väikesed ja sisuliselt on tegu ühisstardist sõiduga,» rääkis Ilves Schonachi võistluse eripärast.

Kas 14. koht oli täna maksimum? «Peaaegu. Lõputõusul olin veel Jörgen Graabaki ja Philipp Orteriga koos, aga finišisirgel panid nad käiku juurde. 8,5 km suutsin isegi liidritega ühes pundis püsida, aga siis sai jõud otsa,» vastas suusadistantsil 26. aega näidanud Ilves.

Kui esialgu oleks Schonachis homme pidanud kavas olema tavaliselt pikema suusadistantsiga (15 kilomeetrit) jõuproov, kuhu oleks võistlema pääsenud ainult MK-sarja 30 paremat, siis kehvade lumeolude tõttu toimub homne võistlus tavapärases formaadis - üks hüpe ja selle järel 10 km suusatamist. Osaleda võivad kõik sportlased, sealhulgas 81 punktiga MK-sarjas 42. kohale tõusnud Ilves.