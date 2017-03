Rakvere päästjaks osutunud Saar: kui homme ka nii mängime, siis võidame!

Sel hooajal on Saar jäänud diagonaalründaja Siim Põlluääre varju, ent täna sai taas särada. Küsimusele, mis muutuse tõi, vastas mängumees naerdes: «Mina ei mänginud esimeses geimis!»

Saar vahetati avageimi lõpus korraks ja teises juba pikalt sisse Andris Õunpuu asemele. Sest peatreener Urmas Tali tahtis vastuvõtul kindlust. Ent Õunpuu eksis liialt ja nii sai Saar oma võimaluse.

«Olen sel hooajal saanud vähem mängida ja jäänu Põlluääre sära varju. Mulle meeldib rohkem särada ja täna tuli välja. Vahetusest sekkumine on alati raske, aga sain kohe hea emotsiooni üles. Meie mängu kohta öeldakse ikka, et kui «duhhi» üles saame, siis see on meie mäng. Täna nii oli,» rääkis Saar. «Kui homme ka nii mängime, siis võidame.»

Eelmise hooaja kevadel lõi ehitusel töötanud Saar endal noa läbi käe. See arm on mehel siiani käelabal. Ent vahepeal on võrkpallur loonud oma ettevõtte, mis tegeleb autopesu ja rehvivahetusega. Töömehe elu on tuttav suuremale osale Rakvere tiimist. Tööl ei käi põhimeestest vaid Artis Caics, Romet Priimägi ja Alari Saar. Täna suutsid aga Rakvere töömehed Tartu vastu töömõtted peast visata. See on miski, mis peatreener Urmas Tali sõnul alati ei õnnestu.

Tali sõnul kartis ta mängu eel enim vastuvõtuga hätta jäämist. «Lootsin, et Andris veab selle mängu ära, aga ta eksis liiga palju. Õnneks saime vastuvõtul ikka hakkama. Aga peab jälle saarlastest rääkima. Saarlased tõid selle mängu ära, Põlluäär, Saar, Õunpuu, kõik saarlased,» ütles Tali pärast mängu.

Tali sõnu sai võidetud geimides määravaks omavigade kontrolli alla saamine. Kui avageimis oli neid kümme, siis teises seitse ja kahes viimases viis.

Rakvere finaalivastane selgub Selveri ja Pärnu vahelises poolfinaalis. Eelmisel aastal kaotas Rakvere poolfinaalis Ozolnieki Poliursile.