Prosa pärast 5:0 võidumängu videointervjuus: ei olnud lihtne mäng

«Ei saa öelda, et lihtne mäng oli. Alguses Viljandi seisis kaitses väga hästi ning me ei suutnud neile esimesed 30 minutit väravat lüüa. Pärast esimest väravat tundus mulle, et neil motivatsioon langes. Initsiatiiv oli algusest peale meie käes,» rääkis kaks väravat löönud Prosa.

Kindlasti ei saanud aga mänguga rahule jääda Viljandi väravavaht Karl-Romet Nõmm, kes pidi enda valvatavast värava välja võtma koguni viis palli. «Kindlasti on viis väravat liiga palju. Samas on selge, et üks on profimeeskond ning teine amatööridest koosnev tiim. Kui me trennis juurde ei pane, siis meil pole esimese viie või kuue meeskonna vastu midagi teha. Tuleb rohkem harjutada pressingu all mängu,» rääkis Nõmm. Lisaks tunnistas ta samuti, et pärast esimest väravat läks neil motivatsioon ära.

