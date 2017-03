Pettunud Lüütsepp videointervjuus: pühime molu puhtaks ning vaatame tõsiselt peeglisse

«Me mängisime väga kehva teise geimi ning hoidsime sellega Rakveret kogu aeg punkt-punktis. Andsime ise Rakverele initsiatiivi,» rääkis Lüütsepp. Mis aga oli selle põhjuseks? «Tegime väga palju omavigu teises geimis, kuid see pole tegelikult üldse meie mäng. Peame pikemalt analüüsima, et mis meil täpselt juhtus. Kaheksa rünnakuviga teises geimis on palju rohkem, kui lubada võiks. See on võtmeküsimus,» lisas ta.

«Pärast seda lasime Rakvere mängu ning ise vajusime ära. Mida rohkem neil õnnestus, seda rohkem see lõke põlema läks ja me ei suutnud tagasi tulla. Olen väga pettunud nii endas kui ka ettevalmistatud võistkonnas, mul on väga kahju meie toetajatest ja poolehoidjatest. Kuid eks pühime molu puhtaks, käime dušši all ära ning vaatame tõsiselt peeglisse. Homme on juba uus päev,» sõnas Lüütsepp, kel tuleb homme mängida pronksimängu kas Selveri või Pärnu meeskonna vastu.