Rakvere peatreener videointervjuus: me ei soovi enam mustad hobused olla

«Mängu algus oligi selles võtmes, et kes vähem vigu teeb. Kuni 16. punktini (avageimis – toim) mängisime enam-vähem, kuid siis suutsime kogu geimi peale 11 omaviga teha ning see jättis mängupildile selge jälje,» rääkis Tali 18:25 kaotatud avageimi kohta. «Kuna Tartu riskeeris kogu mängu serviga, siis meie plaan oligi kõigepealt serviga hakkama saada ning siis edasi vaadata,» lisas ta.

«Me teeme tööd nende meestega, kes meil olemas on. Ma usun, et kõigil olid hooaja eel pandud eesmärgid silmade ees. Lubadusi tuleb ju täita. Kaua me siin ikka mustade hobustena figureerime või kuidas iganes meid kutsutakse. Meil pole ühtegi sellist persooni, kelle peale oma mängu üles ehitada, ehkki Põlluäär (Siim Põlluäär – toim) on seni meid rasketest olukordadest välja kandnud. Suutsime olla niivõrd ohtlikud, et saime Bigbanki mehed kinni,» rääkis Tali.

Vaata videost, mida arvas Urmas Tali sellest, et Tartu pidi mängima ilma vigastatud nurgaründaja Bradley Gunterita.