Vassiljev nägi kaotuses rolli nii omavigadel kui kohtunikel

Viienda geimi alguses läks Pärnu 3:0 juhtima. Peatreener ei süüdistanud ka otsustava geimi lõpus mitu korda eksinud noorukest Karli Allikut. «Ma pole see treener, kes ütleb, et kellegi konkreetse tõttu kaotasime. Selles geimis 0:0 seisul oli kaheldav pall ja meil rebiti punkt käest ning Karli Allik ei saanud serviseerijat jätkata,» ütles Vassiljev. «Viiendas geimis tegime liiga palju omavigu ja seal on ju iga punkt kulla hinnaga.»

Homse pronksimängu kohta ütles Vassiljev, et ka Tartul on raske end taas motiveerida. «Eks neil tuli ka mõru pill alla neelata täna, ses osas oleme võrdses seisus. Aga meie mängisime teises poolfinaalis ja saame saalist mitu tundi hiljem minema.»

Vassiljev kasutas täna pea terve kohtumise sidemängijana Tauno Lippu, kes hooaja esimeses pooles oli selgelt ukrainlasest leegionäri Dmitri Dolgopolvi vahetusmees. «Tauno teeb oma elu parimat hooaega ja on praegu lihtsalt parem,» selgitas juhendaja.

Homses pronksimängus kohtub Selver seega Tartu Bigbankiga. Mäng algab kell 14 ja Postimees ning Kanal12 näitavad seda ka otsepildis.