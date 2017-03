Maailma esireket on sunnitud Miami turniirist eemale jääma

29-aastasele Murrayle teeb muret parem küünarnukk ning seetõttu võtab ta aja maha ja hakkab keskenduma liiva-saviväljakute hooajaks. Võimalik, et britt naaseb 7. aprillil peetavaks Davis Cupi veerandfinaaliks Prantsusmaaga, mis mängitakse Rouenis siseliivaväljakutel. Miami turniiril on ta võidutsenud nii 2009. kui ka 2013. aastal.

We wish @andy_murray a speedy recovery and hope to see him back on the court very soon. pic.twitter.com/5QDX47LQvm