Wenger pärast järjekordset kaotust: tean, mida tulevik mulle toob

Wengeril, kes on olnud Arsenali tüüri juures 22 aastat, avaneks ilmselt käimasoleva hooaja lõppedes võimalus pikendada lepingut veel kahe aasta võrra. Samas on ka tänavu selge, et Arsenal Inglismaa meistriks ei tule, lisaks on kõigis sarjades kaotatud viimasest üheksast mängust kuus ja liigas viimasest viiest mängust neli. Enne eilset mängu jäädi alla Watfordile, Chelseale ja Liverpoolile ning võideti vaid Hull Cityt, Meistrite liiga kaheksandikfinaalis tuli Arsenalil aga kaks korda tunnistada Müncheni Bayerni 5:1 paremust.

Viimase seitsme mänguga on kõigis sarjades endale lastud lüüa 21 väravat ning pressikonverentsil lausus Wenger: «Ärge muretsege, ma tean, mida tulevik mulle toob. Kuulete sellest varsti.» Ajakirjanike küsimusele, mida tähendab «varsti», vastas Wenger: «Õige varsti.» Seejärel märkis ta aga, et pole klubi veel oma otsusest teavitanud ning lisas, et kindlasti ei tule ta teatega avalikkuse ette enne Arsenali järgmist kohtumist, mis peetakse 2. aprillil Manchester City vastu.

Arsenal tuli Wengeri käe all 2002. ja 2004. aastal Inglismaa meistriks, lisaks võideti 2005. aastal Inglismaa karikas. Järgmise 11 aasta jooksul on karikavõitjaks tuldud veel kaks korda, 2014. ja 2015. aastal, kuid liigas pidi Arsenal kümme aastat järjest leppima kolmanda või neljanda kohaga. Vaid mullu kerkiti hooaja lõpus teiseks, samas jäädi meistriks tulnud Leicester Cityst maha kümne punktiga. Ka Meistrite liigas on Arsenal jõudnud seitsmel viimasel hooajal 16 sekka, kuid mitte kordagi kaugemale.

Tänavu on Arsenal liigatabelis viiendal kohal, liidrist Chelseast 19 punkti maas. Tänase päevaga võib Londoni meeskond langeda isegi kuuendaks ja ohtu on sattumas nende 19 hooaega kestnud seeria, mille jooksul on alati pääsetud mängima Meistrite liigasse.