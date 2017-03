Klavan enne tänast mängu Manchester Cityga: Agüero ei hirmuta mind

Enne mängu:

Vana aasta viimasel päeval võitis Liverpool kodus Man Cityt tänu Georginio Wijnaldumi väravale 1:0 ning Klavan suutis sel hooajal 12 liigaväravat löönud Agüerot edukalt kontrolli all hoida.

«Mängisin tookord esmakordselt Agüero vastu. Ta on hea ründaja, aga ma ei ütleks, et kardan teda. Ta on maailmaklassist mängija, kuid paljudel Inglismaa kõrgliigaklubidel on maailmaklassist ründajad,» rääkis Klavan Daily Starile. «Nende vastu on meeldiv mängida. Pean lugu igast ründajast, kellega mul tuleb võidelda, kuid hirm pole õige sõna. Ent Agüero kuulub kahtlemata paremate Inglismaal mängivate ründajate sekka,» lisas Eesti koondise kapten.

City langes nädala keskel 1:3 kaotusega Monacole Meistrite liigast välja, ent Klavan ei osanud arvata, kuidas see võib Liverpooli tänasele vastasele mõjuda. «On kaks võimalust. Nad võivad olla haavatud, ent samas võivad nad olla kodupubliku ees tavapärasest innukamad, sest tahavad näidata, et suudavad endiselt võita. Igal juhul usun, et tuleb väga haarav mäng!» sõnas Klavan.

Kuna Klavani meeskonnakaaslane Dejan Lovren on seljavigastusest paranenud, võib peatreener Jürgen Klopp eelistada täna Joel Matipi kõrval eestlasele horvaati. Veebikülg This Is Anfield ei oska mängu eel pakkuda, kumma valiku sakslane teeb. Liverpool Echo ekspert Kristian Walsh eelistab Klavanit, märkides, et eestlane on seni näidanud end parimast küljest just suurtes mängudes.

Paul Gorst kiidab samuti Klavani usaldusväärsust, kuid valiks Matipi kõrvale siiski Lovreni. Horvaati eelistaks ka Andy Kelly. Kuidas otsustab Klopp, peaks selguma Eesti aja järgi umbes kell 17.30.