Galerii ja video: poksiässa võimas seeria katkes, kuid võit tuli siiski

Kohtunikud andsid siiski 12 raundi järel ühehäälselt võidu Golovkinile – Don Trella ja Steve Weisfeld punktidega 115:112, Max DeLuca punktiga 114:113. Madison Square Gardenis 19 000 pealtvaataja ees peetud kohtumise järel jagas Golovkin Jacobsile hulgaliselt kiidusõnu. «Ma ei suutnud teda hävitada. Ta on väga puhas ja väga hea poksija. Pidin esmakordselt poksima 12 raundi, kuid see on poks. Olen poksija, mitte tapja. Pean temast väga lugu,» vahendab Sky Sports Golovkini sõnu.

Golovkin on võitnud kõik 37 profimatši, neist 33 nokaudiga. Enne matši Jacobsiga lõpetas ta üheksa aasta jooksul järjest 23 kohtumist nokaudiga ja tema nokaudiprotsent on 92 – paremat pole keskkaalus läbi aegade ette näidata ühelgi poksijal. Lisaks WBC ja WBO tiitlile on kasahhi käes praegu ka IBFi meistrivöö, kuid selle nimel New Yorgis ei heideldud, sest Jacobs ei mahtunud vajalikku kaalu ja otsustas pigem kasutada lisakilogramme Golovkini vastu eelise saamiseks.

Ka Jacobs jäi matšiga rahule. «Kohati seisin temaga silm silma vastu, et näha, kas ta on ikkagi nii võimas nagu kõik räägivad. Ei olnud viga,» sõnas Jacobs, kes on nüüd 32 matšist kaotanud kaks, võites seejuures 29 korda nokaudiga.

Järgmiseks ootab poksimaailm pikisilmi, millal Golovkin kohtub Canelo Alvareziga, sest kasahhi ja mehhiklase vastasseisust tõotab kujuneda järjekordne suur duell, mis tooks mõlemale sisse kümneid miljoneid dollareid. 26-aastane Alvarez on profina saanud kirja 48 võitu, millest 34 on tulnud nokaudiga, lisaks on üks tema matš jäänud viiki ja vaid korra on mehhiklane kaotanud. Tema ainus lüüasaamine pärineb 2013. aastast, kui ta jäi alla Floyd Mayweather Jr’ile.