Kotsar ja South Carolina lähevad vastamisi USA koondise kuldse peatreeneriga

70-aastane Krzyzewski töötab Duke Blue Devilsi peatreenerina alates 1980. aastast ning on selle aja jooksul võitnud meeskonnaga üliõpilaskorvpallis üle veerandsaja erineva tiitli. Sealhulgas on ta tüürinud Duke’i 12 korral NCAA finaalturniiri ehk märtsihulluse nelja parema meeskonna hulka. Tiitel on võidetud viiel korral, viimati 2015. aastal. Krzyzewski viiest tiitlist enamat on ette näidata vaid UCLA pikaajalisel juhendajal John Woodenil.

Kahe aasta tagusest võidumeeskonnast mängivad tänaseks NBAs Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Mason Plumlee (New York Knicks), Justise Winslow (Miami Heat) ja finaalis üleplatsimehena 23 punkti visanud Tyus Jones (Minnesota Timberwolves). Kuulsaid nimesid leiab ka varasematest tiitlikoosseisudest – 1991. ja 1992. aastal kuulusid Duke’i ridadesse näiteks Grant Hill ja Christian Laettner, 2001. aastal Carlos Boozer, Shane Battier ja Mike Dunleavy Jr., 2010. aastal aga Kyle Singler, Lance Thomas, vennad Miles ja Mason Plumlee ning Seth Curry.

NCAA finaalturniiridel on Duke võitnud Krzyzewski käe all rekordilised 88 mängu. 2015. aasta alguses sai Krzyzewskist aga esimene peatreener läbi aegade, kes jõudnud NCAA kõrgeimas divisjonis tuhande võiduni.

NBA sära ja raha ei tõmba

Mõistagi on Krzyzewskile korduvalt pakutud võimalust juhendada ka mõnda NBA meeskonda, kuid «Coach K» on need võimalused alati tagasi lükanud. Krzyzewski allkirja on taga ajanud nii Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, New Jersey Nets kui ka Minnesota Timberwolves, ent tulutult.

Lakers pakkus Krzyzewskile 2004. aastal pärast Phil Jacksoni lahkumist ametlikult viieaastast lepingut, 40 miljonit dollarit ja osalust võistkonnas, ent treener loobus. 2010. aastal lõi Nets letti lepingu, mille alusel oleks Krzyzewski saanud 12-15 miljonit dollarit, ent mees ütles sellestki ära. Nälga ei jää ta ka Duke’i juhendades, sest Krzyzewski aastapalk on ligi miljon dollarit.

Kolm olümpiakulda

Raha rahaks, kuid Krzyzewski ei vaja ka au ja kuulsuse nimel NBAsse pürgimist – oma säravaimad autasud on ta teeninud USA koondise eesotsas. Aastatel 2005-2016 võitis USA meeskond tema käe all olümpiakulla nii Pekingis, Londonis kui ka Rio de Janeiros. Lisaks on Krzyzewski tüürinud ameeriklased kahe MM-tiitlini ning tema käe all on USA koondis võitnud 75 mängu ja kaotanud vaid ühe – 2006. aasta MMi poolfinaalis jäädi alla Kreekale.

Abitreenerina oli ta koondise juures ametis juba siis, kui USA võitis kulla 1984. aastal Los Angeleses ja 1992. aastal Barcelonas. 2016. aastal andis Krzyzewski viimaks koondisetüüri Gregg Popovichi kätesse.