Sildaru meelisalal krooniti maailmameistriks 15-aastane Tess Ledeux

Alal, kus Kelly Sildaru on kahekordne X-mängude võitja, teenis teise koha rootslanna Emma Dahlström, kes sai viimasel katsel kirja 83,80 punkti. Kolmanda koha võitis britt Isabel Atkin.

Tulemused:

Tess Ledeux (Prantsusmaa) 85,6 Emma Dahlström (Rootsi) 83,8 Isabel Atkin (Suurbritannia) 83,2 Sarah Hoefflin (Šveits) 82,6 Mathilde Gremaud (Šveits) 80.8 Devin Logan (USA) 74,0 Lara Wolf (Austria) 61,0 Giulia Tanno (Šveits) 52,8

Miks Sildaru ei võistelnud?

Reeglite järgi tohivad 15-aastased osaleda MK-sarjas ja tiitlivõistlustel, kuid sealjuures on mõned «agad». Juba varasemast on teada, et MK-sarjaga tohib Sildaru liituda hooaja 2017/18 algusest ehk tänavuse aasta augustist Uus-Meremaal.

Rahvusvahelise Suusaliidu FISi reeglites on kirjas, et FISi võistlusel tohivad startida sportlased, kes saavad 15-aastaseks hiljemalt selle kalendriaasta lõpus, mil võistlusega algust tehakse. Kuna Sildaru tähistas 15. sünnipäeva veebruaris, ei saanud ta võistlustel ka osaleda.