Rakvere kangelased: pisarad, naer ja enesekindlus ühel ajal

Finaal oli tõeline vaatamisväärsus, neljas ja viies geim olid sellised, mida annab millegagi võrrelda. Avageimi kaotas Rakvere 12:25, teise 20:25. Nüüd oli Rakverel selg vastu seina. Otsustavatel hetkedel kerkis lühikesekasvuline Saar kõrgele-kõrgele, lõi palli maha, viis Rakvere ette 24:22 ja möirgas nagu lõvi, Rakvere fännid vastasid tribüünilt samaga. Täpselt samasugune rünnak ja möire ning geim Rakverele 25:22.

Kuigi Pärnul oli jõudu rohkem, hoidis Rakvere hammastega end selles mängus kinni ja neljas geim oli tõeline vaatamisväärsus. Romet Priimägi, Andris Õunpuu ja Tanel Uusküla pole teab mis hiilgavas vormis mehed, aga tegid, mis suutsid ja pakkusid saalitäiele publikule ahhetamise materjali nii et raske oli mitte neile kaasa elada. Neljanda geimi võitis Rakvere 26:24.

Viies geim oli samasugune spektaakel nagu eelmine ja sama hullumeelsete sooritustega kallutas Rakvere selle enda poole, võites 15:13.

Pärast viimast punkti jooksis õnnepisaraid valava Romet Priimägi sülle tütar. Suur mees ütles, et see oli tema karjääri tipphetk ja tunnistas, et mäleta hästi, mida neil hetkedel mõtles, aga võitu hakkas ta uskuma alles neljandas geimis. «Siis mõtlesin, et issand, kas tõesti?!» ütles Priimägi.

27 punkti toonud Siim Põlluäär ütles, et võit oli seda magusam, et eelmisel hooajal pidi ta tähtsaid mänge kõrvalt vaatama. «On sellevõrra topeltrõõm. Ju oli see põlvevigastus siis selle kulla hind,» ütles Põlluäär, kes tegutses otsustavatel hetkedel pidurdamatult. «Oli kuidagi hea tunne, et anna ainult minna,» jäi liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud mees ise tagasihoidlikuks.

Nii Tanel Uusküla, Põlluäär kui Priimägi on justkui suurest võrkpallist maha kantud mehed, kes selle mänguga tõestasid, et suudavad veel mängida küll. «Kogu meeskonna panus oli vägev. Nagu meie kohta öeldakse, kui emotsiooni üles saame, võib kõike juhtuda. Alguses oli kramp ka sinna aee avageim läks. Aga siis mängisime pingevabalt,» ütles Uusküla. Mängu neljandas ja viiendas geimis toimunu kohta oskas Uusküla öelda vaid ühte: «Oli võimas emotsioon, kirjeldamatu tunne, aga mis peas toimus, seda ei mäleta!»