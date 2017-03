Rakvere peatreener videointervjuus: lootsime, et vastased aitavad meid alguses rohkem

«Meil oli keeruline alustada, sest Pärnu mängis esimesed kaks geimi vigadeta võrkpalli. Lootsime ise servi peale, aga see ei õnnestunud. Kolmandas geimis tekkis meil rohkem ruumi – nende serv läks kehvemaks, meie vastuvõtt omakorda paremaks. Hakkasime ära lööma ning sealt tuli ka murrang. Ühel õnnestus, teisel ei õnnestunud. Meil täna õnnestus,» ütles Tali.

«Kohmetus ei tulnud pingest. Meil oli lihtsalt eile üks motivatsioonilaks juba käinud ning täna oli vaja kiiresti rea peale saada. Alguses see meil ei õnnestunud. Lootsime, et vastased aitavad meid natuke rohkem, kuid oli selge, et niisama ei anna nad midagi. Kaardiga lõppenud emotsionaalsed laksud tõid meid mängu tagasi,» jätkas ta.