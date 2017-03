Keel videointervjuus: enne kolmandat geimi polnud Rakverel millegagi uhkustada

Kuigi Pärnu oli mängu 2:0 juhtimas ning omas neljandas geimis 2:1 eduseisus ka matšpalli, lubati Rakvere mängu tagasi. «Vastane parandas oluliselt oma kvaliteeti. Enne kolmandat geimi polnud neil nagu millegagi uhkustada, kuid ühtäkki õnnestus neil kõik. Neljas geim oli veel selline, kus midagi võis tekkida, aga eksisime järjest kehvadel momentidel. Tänu Rakvere headele sooritustele jäime järjest pehmemaks ning ei suutnud neid enam murda,» ütles Keel.

«Meie kõigi jaoks oli see väga valus tulemus. Enne turniiri arvasin, et Rakvere oli autsaider, aga lõpuks nad võitsid. Kui oleksime võitnud, võinuks hooaja juba kordaläinuks lugeda. See kaotus,» jätkas Pärnu peatreener.