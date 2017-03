Iirimaal suri tippjalgpallur vaid 27-aastaselt

Iirimaa kõrgliigas mängiva meeskonna kapten suri usutavasti eile õhtul oma kodus. Kurb sündmus juhtus vaid päev pärast seda, kui McBride aitas Derry Cityl võita mängu Drogheda Unitedi vastu seisuga 4:0. Surma põhjus pole teada.

Mängija lähedastele avaldasid kaastunnet nii Iirimaa jalgpalliliit kui ka Drogheda United. BBC-le selgitas Derry City poolt olukorda klubi juht Phil O’Doherty. «Seda uudist on väga raske seedida,» tunnistas O’Doherty. «Nii mängijad kui klubi juhtkond on šokis ja see on kõigile äärmiselt raske. Ta oli liider nii väljakul kui selle kõrval. Kõik austasid teda tohutult ja ta oli ideaalne kapten,» lisas O’Doherty.

Derry City on Iirimaa kõrgliigas hetkel teisel kohal.