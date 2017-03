Mercedese kinnitus: me ei taha Vettelit enda juurde kutsuda

Mercedese meeskonna eest sõidavad sel hooajal Lewis Hamilton ning Valtteri Bottas. Kuna soomlasega sõlmiti vaid üheaastane leping, on Mercedese fännid avaldanud rohkelt arvamust, et tiimi võiks tulevikus tuua kahekordse maailmameistri Fernando Alonso või sarja neljakordse tšempioni Sebastian Vetteli.

Lauda kinnitusel aga viimane Mercedese plaanide hulka ei kuulu. «Pean seda selgelt rõhutama, et see ei ole meie plaan,» rääkis Lauda Daily Stari väljaandele. «Esmalt lähme peale Bottase ja Hamiltoniga ning vaatame, kuidas see välja kukub,» andis vormelilegend mõista, et ehk pikendatakse hoopis soomlasega lepingut.