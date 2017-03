Raadik püstitas Soomes punktirekordi, Tšehhis algasid veerandfinaalid

Terve hooaja vägevaid punktiskoore kogunud nurgaründaja ei teinud hinnaalandust ka põhiturniiri viimases matšis Kuopio Leka Volley´ga. Kuigi Pielavesi Sampo kaotas kohtumise 2:3 (25:19, 22:25, 25:15, 16:25, 10:15), ei mänginud see turniiritabeli mõttes rolli, kuna klubi oli juba eelnevalt kindlustanud esimese faasi kolmanda koha. Raadik vajas uue sarja põhihooaja punktirekordi püstitamiseks tosinat punkti, ent eestlane paugutas neid 27 ja nii kogunes tema saldoks 687, mis teeb geimi keskmiseks 5,82 punkti. Põhjanaabrite kõigi aegade edetabelis on nüüd eestlastel kaksikvõim, sest varasem rekord kuulus 671 punktiga Mart Tiisaarele. Neljapäeval algavas veerandfinaalseerias on Andrus Raadiku ja Martti Keele koduklubi vastaseks Oulu Etta, vahendas volley.ee.

Tšehhis on veeranfinaalid juba alanud. Avamängu võitis Henri Treiali tööandja ČEZ Karlovarsko kindlalt 3:0 (25:21, 25:19, 25:14). Seeria kohtumises sai põhiturniiri seitsmendana lõpetanud Ostrava aga magusa revanši. Karlovy Vary´s peetud mängus läksid külalised 2:0 juhtima. Karlovarskol õnnestus vahe küll tagasi mängida, ent otsustava vaatuse paremus aitas Ostraval nelja võiduni peetava veerandfinaalseeria viigistada. Numbriliselt väljendus teine kohtumine Henri Treiali koduvõistkonna poolt vaadatuna 19:25, 22:25, 25:21, 25:16, 13:15. Vasaku käe väikese sõrme luu vigastuse tõttu rahvusmeeskonna temporündaja kummaski matšis platsil ei käinud.

Edukas oli kohamängude algus ka Nette Peidi ja Lindesbergi jaoks, kes avasid kolme võiduni peetava Rootsi naiste meistriliiga veerandfinaalseeria 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) võiduga Svedala üle. Soome meistrisarjas kogus Kristiine Miileni tööandja Rovaniemi Woman Volley nädalavahetusel võidu ja kaotuse ning on nüüd Kuusamo Pölkky vastu mängudega 1:2 taga. Reedesesse 3:1 (25:18, 21:25, 25:17, 25:13) võidumängu panustas Miilen 17 punkti, jäädes tosinaga plussi. Eilses mängus oli Pölkky aga kindlalt 3:0 (25:7, 25:22, 25:13) parem. Rovaniemi edukaim oli Jazmine White seitsme punktiga, Miilen õnnestus neljal juhul. Kui WoVo tahab hooaega pikendada, tuleb teisipäeval koduväljakul toimuv matš võita. Otsustav mäng peetaks sel juhul Kuusamos neljapäeval.

Hollandi meistriliigas jäi Almelo Eurosped vahegrupiturniiri viiendas voorus 1:3 (29:27, 19:25, 25:27, 20:25) alla Sneeki klubile. Kadi Kullerkann tõi rünnakul üheksa ja blokis kaks punkti.

Belgia meistriliiga vahegrupiturniiri kolmandas voorus sai esimese võidu Andres Toobali koduklubi Antwerpeni Callant Topvolley, kes mängis 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 28:26) üle Leuveni klubi. Rahvusmeeskonna sidemängija panustas edusse kaks punkti. Ühe tõi Toobal rünnakul ja teise blokis.

Maaseiki Noliko (Taavi Nõmmistu) sai jällegi esimese kaotuse, jäädes 2:3 (25:22, 20:25, 25:27, 28:26, 10:15) alla Roeselare Knackile. Eestlasest diagonaalründaja sekkus kahes geimis episoodiliselt vahetusest.