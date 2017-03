Foto: kallimaga romantilist puhkust veetev Šadeiko kohtus ülipopulaarse imekokaga

Ühel õhtusöögil kohtus paar türklase Nusret Gökçega, kelle nimi ei ütle enamikele esmapilgul midagi. Tegemist on sotsiaalmeedias populaarseks saanud kokaga, kelle leivanumbriks on liha praadimine ja selle lõikamine. Videod lõpetab Gökce stiilse soolapuistamisega.

Teiste seas on Gökce liigutust imiteerinud Londoni Arsenali ja Inglismaa koondise jalgpallur Danny Welbeck, kes tegi sama liigutust pärast värava löömist. Instagramis on Gökcel üle viie miljoni jälgija ja mitmed tema videod on kogunud üle 10 miljoni vaatamise. Jalgpalluritest on temaga ühele pildile sattunud ka Manuel Neuer ja Mesut Özil.

*Insert salt throwing emoji* #FoodWasBomb A post shared by Grete Šadeiko (@gretesadeiko) on Mar 19, 2017 at 11:53am PDT

Nusret Symphony orchestra No.5#saltbae #saltlife #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Feb 19, 2017 at 2:19am PST

Çorba da tuzum olsun dedi.#salt #saltbae #saltlife @dannywelbeck A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Jan 28, 2017 at 12:21pm PST