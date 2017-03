Kurbas jäi nulli peale ja Södertälje kaotas lähikonkurendile

Kingsi poolelt oli üks patuoinaid just Kurbas, kes jäi 20 mänguminutiga nulli peale. Kolmest kahepunktiviskest ei tabanud ta ühtegi, sisse ei läinud ka ainus kolmeseüritus. Kurbas võttis maha kaks lauapalli ja tegi ühe pallikaotuse, muud statistikat temast maha ei jäänud.

Södertälje resultatiivseimad olid Nicholas Spires ja Davis Lejasmeiers 14 punktiga, Norrköppingile tõi Cole Darling 20 silma.

Turniiritabelis on on Luleal ja Norrköppingil 22 võitu ja 8 kaotust, Södertäljel on kolmandana 21 võitu ja 9 kaotust.