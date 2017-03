Manchester Unitedis ära põlatud Schweinsteiger liitus Lindpere kunagise tööandjaga

Chicago Tribune’i teatel jahtis Fire sakslase allkirja tükk aega, sest esmakordselt nähti Schweinsteigerit klubi peatreeneri Veljko Paunoviciga vestlemas juba novembris. Kui Schweinsteiger saab kätte USA viisa ja läbib arstliku kontrolli, võib ta juba nädala jooksul Chicago meeskonna eest platsile joosta.

Sakslane hakkab aastas teenima 4,5 miljonit dollarit. Leping sõlmitigi esialgu aastaks, kuid mõlemapoolse võimalusega seda pikendada. 2015. aastal Müncheni Bayernist Unitedisse siirdunud Schweinsteiger käis Manchesteri klubi eest platsil vaid 18 korda ja langes 2016. aasta suvel Mourinho soosikute seast välja.

Ehkki 32-aastasele sakslasele anti luba uus klubi otsida ning tema vastu tunti huvi USAst, Hiinast ja Itaaliast, otsustas Schweinsteiger siiski veel Unitedis oma koha eest võidelda – seda hoolimata asjaolust, et pidi treenima koos klubi noormängijatega. 29. jaanuaril lõi ta Wigani vastu karikamängus värava, kuid on pärast seda pääsenud väljakule vaid korra, kui sekkus 22. veebruaril mängu Euroopa liiga kohtumises Saint-Etienne’iga.

Fire, kus 2013. aastal mängis 25 mängu endine Eesti koondislane Joel Lindpere, on kahel viimasel hooajal lõpetanud MLSis kõige väiksema punktisummaga. Pärast 2009. aastal konverentsi finaali jõudmist on play-off’i pääsetud vaid korra. Tänavust hooaega on Fire alustanud võidu, viigi ja kaotusega, viimati jäädi laupäeval 0:4 alla liiga uustulnukale Atlanta Unitedile.