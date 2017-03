Registreeri end vollefänniks!

Eesti võrkpallikoondise "koduks" saab seekord Tallinnas värskelt renoveeritud Kalevi spordihall, mis mahutab veidi vähem kui 2 000 pealtvaatajat. Kuna publikuhuvi on suurem kui saal mahutab, otsustas Eesti Võrkpalli Liit, et esmajärjekorras pakume võimalust Kalevi spordihalli pileteid osta just Eesti rahvuskoondise ametliku fänniklubi liikmetele.

Niisiis, kui arvad, et oled tõeline vollefänn, täida allolev ankeet.

Vollefännina saad:

- võimaluse osta eelisjärjekorras piletid MM-valikturniirile, mis toimub 24.-28. mail (Eesti vastasteks Venemaa, Ungari, Kosovo, Montenegro ja Rumeenia);

- võimaluse osta eelisjärjekorras piletid Maailmaliiga turniirile, mis toimub 9.-11. juunil (Eesti vastasteks Hiina Taipei, Montenegro ja Tuneesia);

- tellida ajalehte Postimees 40% soodsamalt (pakkumine kehtib Eesti Vabariigi piires adressaatidele, kellel pole kehtivat Postimehe tellimust);

- parkida võrkpallikoondise suursponsori Europargi parklates mobiiliga parkides 10% soodsamalt (NB! Europark annab omakorda veel 10% sinu parkimistasust Eesti võrkpalli toetuseks);

- eksklusiivseid soodustusi Sportlandi poodides rahvuskoondise fänniatribuutika soetamisel (tuvastus mobiiltelefoni numbri põhjal);

- kõige esimesena värskeid uudiseid rahvuskoondise tegemiste kohta.