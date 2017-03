Ogier pääses kontrollist puhtalt, Tänak poodiumile ei tõuse

Mehhikos teisena lõpetanud prantslase auto käigukast pitseeriti ja toodi täiendavaks kontrolliks Euroopasse, kuna kohtunikel tekkis kahtlus, et see ei pruugi vastata homologatsioonidokumentidele ning võib olla lubatust kergem. MM-sarja tehniline delegaat Jerome Toquet viis läbi kontrolli, mille juures viibisid ka M-spordi esindajad, ning kinnitas, et reegleid pole rikutud.

Kui Ogier oleks diskvalifitseeritud, tõusnuks Mehhikos neljandana lõpetanud Ott Tänak esikolmikusse. MM-sarja üldarvestuses on Ogier' edu Jari-Matti Latvala ees 8 punkti, Tänak jääb kolmandana prantslasest maha 18 punktiga. Järgmine etapp peetakse 7.-9. aprillini Korsikal.