Wolff pilkas Red Bulli: nad näevad kummitusi

«Nad näevad kummitusi. Meil on aastaid olnud olemas mootoriseadistus, mis lubab kvalifikatsioonis jõuallikast rohkem hobujõude kätte saada. Selles pole midagi uut,» sõnas Wolff väljaandele Gazzetta dello Sport. «Avaetapil Austraalias võib tulla mõni protest, aga Mercedes tunneb end kindlalt.»

Küll aga on Wolff kindel, et Ferrari ja Red Bull pakuvad Mercedesele tänavu rohkem konkurentsi kui eelmistel hooaegadel. «Ferrari on tugev tiim – palju raha, võimekad insenerid ning energiline ja innukas liider. On loogiline oodata, et nad on võistlusvõimelised,» kiitis Wolff konkurenti. «Usun, et nad on Austraalias poodiumil.»