Käsipalli otsepilt: Kehra ihkab liidrite kohtumises Servitilt revanši

Enne mängu:

Kehra ning Serviti pidasid enne Meistriliiga duelli maha kaks Balti liiga veerandfinaallahingut, mille kumbki meeskond võitis üheväravalise vahega. Finaalturniirile nelja parema hulka pääses aga tänu võõrsil visatud enamväravatele Serviti. Meistriliigas on mõlemad võitnud ühe omavahelise mängu 29:27 ning vaid avaringis oli tiitlikaitsja Serviti ülekaal suurem ehk viieväravaline.

Kuuendat korda oldi vastamisi karikafinaalis, kus kahe tabamusega jäi peale Serviti. Seega on tänavu võidud 4-2 Põlva klubi kasuks. «Tahame revanši saada,» ei varjanud kehralaste peatreener Indrek Lillsoo pärast pudenemist Balti liigast. «Motivatsiooniga meil probleeme pole ja oleme valusast kaotusest üle saanud.»

Lillsoo lisas, et Uku-Tanel Laastu vaevab endiselt haigus ning taas treenima hakanud Kaupo Liiva Serviti vastu väljakule ei astu. «Katsetame mängijaid,» ütles Lillsoo, kuid sõnas, et kohtumisel on palju kaalul. «Kui kaotame, siis käriseb vahe Servitiga neljale punktile ja sel juhul vajame nende püüdmiseks juba konkurentide abi.»

Omad rehkendused on teinud ka Serviti juhendaja Kalmer Musting. «Võit kindlustaks meile suure tõenäosusega põhiturniiril esikoha, kuid mõtleme ikkagi eeskätt seekordsele mängule,» tunnistas Musting. «Senised omavahelised kohtumised on kulgenud võrdselt ja närviliselt ning seetõttu on oluline vähem vigu teha. Kui närv sisse tuleb, siis eksime, sest me pole mentaalselt piisavalt tugevad.»

Mustingu sõnul arenguruumi neil jagub. «Nagu öeldakse, siis parandamisruumi on alati, kuid tähtis on siis ka parandada,» arutles ta. «Oleme Kehra puuriluku Mikola Naumiga hädas olnud ning pole kaugelt väravaid visanud. Seekord on Kehral koduväljakueelis, aga meie lähme välja täispanga peale, sest katsetada pole siin enam midagi.»