Korvpalli otsepilt: Kotsar ja South Carolina kohtuvad tugeva Bayloriga

South Caroline Gamecocks on seni näidanud märtsihullusel suurepärast mängu. Teises ringis saadi hakkama suurüllatusega, kui 88:81 alistati legendaarse Mike Krzyzewski juhendatav Duke’i Ülikool.

Finaalturniiri avaringis oli South Carolina 93:73 üle olnud Marquette Golden Eagles’i meeskonnast.

Kolmandas ringis ehk 16 parema meeskonna seas kohtub South Carolina kolmanda asetuse Bayloriga, kes heitis viimati konkurentsist 11. asetusega Southern California Trojansi, saades neist jagu 82:78. Baylor on jõudnud märtsihullusel ajaloo jooksul kahel korral (aastatel 1948 ja 1950) Final Fourile, kokku on osaletud kümnel korral. South Carolina ja Baylori kohtumine toimub sel reedel New Yorgis Madison Square Gardeni saalis, kus tegutseb tavapäraselt NBA meeskond New York Knicks.