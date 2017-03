Olümpiakomitee uus turundusjuht Margus Kiiver: üritan näha Eesti sporti laiemalt

«Tegu oli mulle uue ja huvitava väljakutsega, ehkki ega autospordiliidus polnud nii, et nüüd on kõik tehtud, paneme käed puusa ja läheme siis edasi. Asjad langesid kokku, ametikoht tundus huvitav ja kuna sport on olnud alati hingelähedane, otsustasin proovida,» sõnas Kiiver. «See ei olnud tohutult lihtne otsus, aga kui tekkis võimalus näha Eesti sporti laiemalt, siis miks mitte seda teha. Üritan näha sporti ühtlasi meelelahutusena – kogu maailm liigub sinnapoole ja Eesti samuti.»