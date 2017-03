Vardy hirmus ülestunnistus: mind ja mu perekonda ähvardati tappa

Pärast Ranieri vallandamist liikusid Inglismaa meedias jutud, et vahetult enne suurt otsust kohtusid klubi pealikud mõnede mängijatega ning tegid üheskoos Ranieri saatuse kohta otsuse. Väidetavalt osales sellel koosolekul ka Vardy, kes ise lükkas sellised väited ümber.

«Lugesin, et olin otseselt seotud koosolekuga, mis peeti pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumist Sevillaga. Olin sel ajal hoopis kolm tundi dopingukontrollis. Aga kuna jutud juba liikusid, siis võtsid inimesed seda tõepähe ning hakkasid mulle, mu perekonnale ja lastele surmaähvardusi tegema,» rääkis Vardy BBCle.

30-aastane Vardy ütles, et suutis ise küll ähvardustega toime tulla, kuid nimetas tekkinud olukorda hirmuäratavaks. «Kui inimesed sõidavad su abikaasale liikluses lihtsalt ette, samal ajal kui lapsed on tagaistmel, siis pole olukord just parim,» kirjeldas Vardy üht juhtumit.

«Kõik need lood, mis ilmusid pärast Ranieri vallandamist, tegid ausalt öeldes haiget. Paljud valesüüdistused visati õhku ning me ei saanud mitte midagi teha. Pidime kuidagi selle selja taha jätma ning jalgpallile keskenduma,» jätkas Vardy.